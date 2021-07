Aasta naisartist Anett esitleb debüütalbumit suure välikontserdiga

Aasta Pop- ja naisartist Anett annab sel pühapäeval, 1. augustil Keila-Joa lossi pargis enda karjääri suurima soolokontserdi, kus nii uue albumi muusika kui varasem looming tuleb esitusele eriseadetes. Lisaks Anetile ning tema ansamblile on võimalik laval näha laiendatud koosseisu puhkpillide näol ning praeguseks on välja hõigatud kõik külalisesinejad, kelle hulka kuuluvad albumil kaasa teinud souli lauljad YASMYN ja Rita Ray. Lisaks astub üles loo “Get by” kaasautor, produtsent ja multiinstrumentalist Joshua Stephenz ehk Carl Tuulik.

Eelmise nädala lõpus andis Anett märku uuest taaskasutuspõhisest suvekollektsioonist "Seaside dreams", mis on järjeks talvisele taaskasutuspõhimõttel valminud populaarsele jakikollektsioonile "Morning After". Ühest armsast Tartu teise ringi poest leitud puuvillast triiksärkidele on tikandina peale kantud Võsule pühendatud suveloo “Never Want to Leave" lüürika. “Seda ikka selleks, et kanda albumi muusikat endaga,” lisab Anett. Uued tooted koos plaatidega tulevad limiteeritud koguses müügile ka pühapäeval toimuvale kontserdil. Tutvu tootega 311.ee lehel