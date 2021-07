Ülemiste City transformeerub kaheks ööks ralliässade pärusmaaks – illegaalsed kiirendusvõistlused, tänavakaklused ja meeletu reiv

Raul ja Romet on viimased kolm aastat õppinud BFM-is ning kujundanud välja filmikeele, mis on hakanud Eestis laiemalt tuntust koguma. Varasemalt on poisid teinud ka palju teisi lühifilme ning mainimata ei saa jätta nende loovust filmide pealkirjades. Näiteks “Kõik koletised on väljasurnud”, “Kapten Anti-Dieet Mees”, “Space Pussy 5000” ning “Välguga löödud”.

"Kavatseme luua sünge ja futuristliku märulifilmi versiooni Tallinnast." Suurim rõhuasetus "Topelt Turbo" universumi loomisel on kunsti osakonnal - futuristlikud tänavad, absurdselt stiliseeritud riided ning modifitseeritud autod. Lokatsioonidena on kasutusel Ülemiste City, Noblessner, Pirita Top ja Muuga sadam. Tuleb plahvatusi, relvavõitlusi, kaklusstseene, verd, rehvisuitsu ja isegi üks romantiline stseen. Kui vennad ütlesid varasemalt, et nad üritavad teha Eesti "Kiireid ja vihaseid", siis täna peale neljandat võttepäeva ütlesid Eskod, et nad mitte enam ei ürita, vaid nad tegidki.

Filmilavastaja Romet muljetab Race City õhtut: "Kindla peale kõige haigem õhtu meie filmikarjääris, seda heas mõttes muidugi. Keegi platsil ei suutnud ära hoomata Race City päris võimu. Visioon autodest põlevate tünnide ümber sõõrikuid tegemas, kaklejatest ja tuletantsijatest oli sürreaalne." Romet tõdeb, et tal jooksis võtetel vahepeal juhe nii kokku, et ei saanud isegi...