Julia Beljajeva Kristjan Lepp

Kroonika avaldab 2013. aastal ilmunud intervjuu tänaseks vehklemises maailmameistriks ja olümpiavõitjaks kroonitud tartlanna Julia Beljajevaga. Tollal oli tema suurim mure see, et kullaheitluses saadud torgetest tekkinud sinikad kiiremini kaoksid – et need puhkusel Türgi päikese all omakorda silma ei torkaks!