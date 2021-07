Raadio Kuku uueks juhiks saab Madis Kimmel

„Kuna Kuku on erajaamadest suurim jutusaadete looja ja eetrisse andja, siis sellise saadete mahu juures vajame sisu toomiseks värsket energiat juurde,“ ütles jaama haldava Duo Media Networksi raadiote juht Priit Vare. „Ainari ja Madise nägemus Kuku tulevikust on väga sarnane, mistõttu oleme kindlad, et nende ühisel dirigeerimisel laiendab jaam jõudsalt oma kuulajaskonda juba sellest sügisest, kui stardib uus programm.“