Festivalisuve lõpp? Aina enam teatatakse festivalide ärajäämisest

Intsikurmu festival pidi toimuma 6. ja 7. augustil Põlva metsapargis, kuid täna teatasid korraldajad, et üritus jääb ära.

Festivalikorraldaja Mihkel Kübar rääkis ERR-ile, et neil on Intsikurmul olnud alati teatud standard ning nendes tingimustes, mis neile täna antud on, poleks võimalik inimestele suurepärast festivalielamust pakkuda. "Kui nädal tagasi olime kindlad, et festival on võimalik, siis viimase kahe-kolme päeva sündmused näitavad, et see nii enam ei ole," lisas Kübar.

Intsikurmu kirjutab oma lehel, et hoolimata kõikvõimalikest abinõudest oleme jõudnud ühiskonnana lausa halvemasse seisu, kui olime aasta tagasi samal ajal. Meeskond tõdeb, et sellistes oludes ei suuda nad pakkuda erakordset elamust, mida inimesed ootavad. Meeskond kirjutab, et viirus levib endiselt jõuliselt ning seetõttu lükatakse festival edasi 2022. aastasse.

Ostetud piletid kehtivad ka järgmisel aastal ning kes soovivad, saavad oma piletiraha tagasi www.ticketer.ee/refund kaudu.

Täna teatas uute piirangute tõttu ka linnafestival GROM, et kolib festivaliga aastasse 2022.

GROM meeskond selgitab festivali ärajäämist: "Valitsuse kokkuleppe kohaselt on alates 9. augustist õues toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 100 osalejat. Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui osalejad on vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega. Vaktsineerimistempo, millega ligi 60% noortest on endiselt vaktsineerimata, tähendab see korraldajatele massilist testimist, mida lühida etteteatamisega korraldada võimalik ei ole."