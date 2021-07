ESIMENE FOTO | Laulja Merlyn Uusküla abiellus kauaaegse kallimaga

Pulmakuupäevaks valitud 30. juuli on noorpaarile ka erilise tähendusega. Nimelt vaatasid nad kalendrist, milline kuupäev silma jääb ning selleks oli 30. juuli. Merlyn on varasemalt rääkinud, et usub astroloogiat ja numeroloogiat ning just number 3 on neile paarina alati õnne toonud. Uusküla konsulteeris ka astroloogiga, kelle sõnul oli kell kuus 30. juuli pidustusteks väga sobiv, kuna puuduvad pinged, mis võiksid peole halvasti mõjuda.