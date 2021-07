MUUSIKAVIDEO | nublu ja Whogaux avaldasid koos muusikavideoga uue singli "uputada merre"

Terav silm märkab muusikavideos leopardi. “Siinkohal tänan Tartu Ülikooli loodusmuuseumit ja Villu Soont, kes võimatuna näivad unistused uskumatu kiirusega täita aitasid. Sellistel hetkedel võime rõõmustada, et Eestis elame, sest ma ei usu, et mõnes suuremas riigis saaks muusikavideo tarvis tervet kruiisilaeva (nublu ja Mikael Gabrieli muusikavideo “Universum” filmimiseks - toim.) või muuseumist leopardi topist, et kunsti teha. Oleme siin kõik vennad ja saame tegelikult usaldada teineteist.“ rõõmustab Vaarik ning tänab kogu meeskonda, kes super kiiresti reageerisid ja filmimise ideega kaasa tulid. Ekstra tänud perfomance-kunstnik Jette Loona Hermanisele, kes oma plastilisusega suurema kunstilise väärtuse luua aitab.

“uputada merre” on muusikutele järjekorras teine ühislooming, Whogaux’ sulest on varasemalt ilmunud ka biidid nublu loole “Linnud”. Muusikavideo idee autorid on nublu ja Marta Vaarik, viimane on ka režissöör. Operaator Robert Parelo ja monteerija Mark Šandali.. Video valmimisele aitasid kaasa Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja Villu Soon, Funtime ja Leho Valmas, Kopli Vintage, Matiss Rucko, Sander Haugas ja Merliin Vellend. Samuti Karl-Martin Heinmäe, tema naabrimees ja nublu kursavennad Tartust, Kaarel Kõvatu ja Ott Pluum, kes leopardi Tallinnasse toimetada aitasid.