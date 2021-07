KLÕPS | Räppar Arop ja kallim Jaanika Vink said lapsevanemateks

Paar andis mais teada, et saavad peagi lapsevanemateks. "Mina ja mu elu armastus ootame last," teatas räppar Uku Arop Instagramis.

"Me pole varem olnud õnnelikumad kui praegu," kirjutas ta enda ja Jaanika Vinki kohta. "Minu elu unistus saada isaks ja päris Papaks on täitumas ning milline naine on sinust saanud, mu beebi mama, mu arm!"