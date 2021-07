FOTOD | Publik ei lasknud vihmal end heidutada ja Augustibluusi nauditi täiel rinnal

Festival Augustibluus toimub juba 27. korda. Tänu aasta-aastalt kaalukamaks muutuvale programmile, märkimisväärsele publikuhuvile ja positiivsetele arvustustele paljudes muusikaväljaannetes, on Augustibluus saavutanud kindla koha Euroopa tunnustatud bluusifestivalide nimistus. Augustibluusi visiitkaardiks on eriliselt positiivne õhkkond ning on öeldud, et festival muudab Haapsalu linna hea muusika sõbra jaoks justkui paradiisiks. Festivali põhikontserdid toimuvad ka 2021. aastal Haapsalu Piiskopilinnuses, väiksemad kontserdid aga vanas raudteejaaamas, Haapsalu kultuurikeskuses, restorani Soffa terrassil ning Haapsalu toomkirikus. Festivali ööklubid asuvad Haapsalu Kuursaalis ja pubis Africa.