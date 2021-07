KLÕPS | Kui ei teaks, siis ei tunneks ära: Jared Leto on moemaailmast rääkivas filmis tundmatuseni muutunud

Kinoveeb kirjutab, et kui fännid ootavad filmi kannatamatut, pole Gucci perekond sellest üldse vaimustuses. Patricia Gucci (mitte see Patrizia, kellest film on, vaid Maurizio sugulane) rääkis aprillis AP-le, et perekond on pettunud ja neile ei meeldi, kuidas neid portreeritud on: "Nad varastavad perekonna identiteedi, et kasumit teenida ja Hollywoodi-süsteemi käivet suurendada. Meie perel on identiteet, privaatsus. Me võime kõigest rääkida, aga on piir, mida ei tohi ületada."