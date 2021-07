Täna esietendub Taarka Pärimusteatri suvelavastus "Petserimaa igatsus"

“ Petserimaa igatsus” põhineb Petserimaa kirjaniku ja pikaaegse ajakirjaniku Ilmar Vananurme samanimelisel näidendil, mille on kohandanud Urmas Lennuk (Rakvere Teater). Vananurme tõsielulise näidendi peateema on piirideülene armastus, mille kohta võib öelda ka kontrolljooneülene armastus.

Lavastuse kandvaks liiniks on piirid. On piirid, mis on riikide vahel, kuid veelgi ahistavamad on piirid inimeste sees. Need piirid kontrollivad piirivalvuritest karmimalt, kas ma ületan iseenda, sammun oma unistuste suunas, püüdlen ideaalide poole või vantsin unustuse teed. Kõlab idealistlikult, kuid kui meis poleks seda teismeea või romantikute tormi ja tungi, siis oleks maailm palju igavam koht.