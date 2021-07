Märulistaar Dave Bautista kommenteeris Scarlett Johanssoni süüdistusi Disney suunal

Scarlett Johansson heidab Disneyle ette, et nad paiskasid nende ühise viimase projekti, superkangelase filmi "Black Widow" liialt vara voogedastusse, mille tõttu kaotas näitlejanna hinnanguliselt 50 miljonit dollarit, kirjutas TMZ.

Kogu asi on veel väga värske ja keegi teine Marvelist peale Dave Bautista ei ole olukorda kommenteerinud. Endine show-maadleja Bautista mängib Marveli kinouniversumis "Guardians of the Galaxy" filmides Dax the Destroyerit.

Bautista ütleb naljaga, et kui nad oleksid teda kuulanud, siis poleks kogu seda jama juhtunud. "Ütlesin neile, et tehke Daxist filmi, aga ei," säutsus ta Twitteris.

Told em they should’ve made a #Drax movie but noooooo! 🤷🏻‍♂️ https://t.co/uuvkCU5vAI — Poor Kid Who Chased His Dreams. (@DaveBautista) July 30, 2021

Bautista, kes tegi koos Scarlett Johanssoniga kaasa nii "Avengers: Infinity War" kui ka "Endgame" filmides, on ka varasemalt püüdnud oma tegelaskujule soolofilmi saada.

"Isegi, kui mina ise Draxi ei mängi, siis ma arvan, et see on huvitav lugu, mida rääkida," on ta öelnud MTV UKle.

Johanssoni kaebus Disney suunal on midagi sarnast, mida Warner Bros läbi tegi, kui otsustas kõik oma projektid koroonaepideemiast tingituna avaldada nii kinos kui voogedastuskanalil HBO Max. Aga Warneri heaks töötanud näitlejad ja teised asjaosalised sõlmisid läbirääkimise osas uued tehingud, mille järel stuudio pidi välja maksma üle 200 miljoni dollari.

Disney jaoks ei ole raha probleem, aga neid üllatab, miks Johansson on otsustanud nii käituda. Nad ütlesid avalduses: "Kohtuhagi on kurb ja nukker, kuna eirab täielikult COVID-19 pandeemia jubedat ja aina pikenevat efekti maailmas. Disney on täielikult Johanssoni lepingust kinni pidanud ning teinud ka rohkem. Avaldades "Black Widow" Disney+ erijuurdepääsuga on see suurendanud tema võimalusi teenida suuremat kompensatsiooni kui see 20 miljonit, mida ta on juba teeninud."

"Black Widow" teenis Põhja-Ameerikas esimesel nädalavahetusel 80 miljonit, rahvusvaheliselt 78 miljonit ning Disney+'is lisaks veel 60 miljonit dollarit.