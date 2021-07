Briti peaminister saab abikaasaga peagi teise lapse

Peale beebiuudise teatas Carrie Johnson Instagramis, et ta tunneb ikka suurt südamevalu nurisünnituse pärast, mille ta aasta alguses läbi elas, vahendas Independent.

Teine laps peaks tema ja abikaasa Boris Johnsoni, kelle päris nimi on Alexander Boris de Pfeffel Johnson, perre sündima detsembris.

"Aasta alguses oli mul nurisünnitus, mis jättis mu murtud südamega. Olen ülimalt õnnistatud, et olen taaskord rase, aga samas olen ka suur närvipundar."

"Viljatuse probleemid võivad inimeste jaoks rasked olla, eriti sellisel platvormil nagu Instagram, kus kõik tundub alati hästi minevat. Ma leidsin lohutust paljudest inimestest, kes on samuti kaotuse läbi elanud, ning loodan, et see teadaanne aitab ka teisi natuke."