Anneli Ott võitleb ähvardamise teel kaitsesüstima saadetunute eest: see peab olema iga inimese sügavalt isiklik otsus

Vilja küsib - Anneli Ott 28.07.2021 Foto: Jaanus Lensment

Vaktsineerimisskandaali sattunud kultuuriminister Anneli Ott seisab oma õiguste eest vankumatult. Elu on kasvatanud Anneli tugevaks, sest ta on pidanud rinda pistma raskustega: tema mõlemad vanemad jäid Estoniale ja selja taga on ka purunenud abielu.