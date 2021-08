Rakvere linnapea kritiseerib Võsu Rannafestivalil osalevaid noori: sa ei ole peo lahedaim pliks ega kutt, kui oled end silmini täis joonud

Hea noor sõber, see postitus on Sulle!

Reegel nr.1: Ära tarbi alkoholi kui see ei ole ka seadusega Sulle veel lubatud; Reegel nr.2: Kui seadus juba lubab alkoholi tarvitamist - ära liialda sellega; Reegel nr.3: Peolt lahku koos nendega, kellega tulid ehk OMASID EI JÄETA MAHA!

Mis on pildil?

Üks liivahunnik, kus noormees Kundast magas. Minu pere suvekodu ees, naabrite ehitusplatsil, Võsul. Kl 10 hommikul veel purjus, läbimärjad riided seljas - ei olnud tal raha, ei telefoni ega sõpru! Hea, et ta leidsime. Saime aidata.

Öösel õhutemperatuur langeb ja täiesti ebamõistlik ning ohtlik on veeta nii öö. Ebainimlik on jätta aga maha kuhugi peokohta keegi, kellega koos peole mindi.

Väga rumal on ennast pildituks juua jne.