Jaagup Kreem Anneli Otile: ole kena, paki oma asjad ja astu tagasi!

Mehed tunnistavad, et koroonaaeg hakkab ära tüütama ning soovitavad kõigil kindlasti vaktsineerima minna. Peale selle uuris reporter Jaagup Kreemilt ja Rene Puuralt, kas neil on lõpetuseks midagi Eesti rahvale öelda. "Käige vaktsineerimas ära. Tehke nii, et see riik fucking lukku ei läheks. Me oleme nii tüdinenud sellest," paneb Kreem kõigile südamele.