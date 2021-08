„Kriminaalne suvi“ toob „Murdochi müsteeriumide“ uue, 12. hooaja esilinastuse

Samal ajal muutub talumatuks konstaabel Henry Higginsi edevus, kui ta valmistub abielluma seltskonnadaam Ruth Newsome’iga (Siobhan Murphy). Kuid pärast tulnukatega kohtumist võtab tema ja ta kaaslaste käitumine kummalise pöörde. Ja just siis, kui detektiiv Watts on sisse elanud oma rolli 4. jaoskonnas, satub tema karjäär ohtu pärast ta seotust sõnelusega, mille tagajärjel sureb endine vang.

Ogdeni sagedaste puudumiste tõttu surnukuurist on Violet Hart (Shanice Banton) endale rohkem kohustusi võtnud. See on ambitsioonikale noorele naisele ühtaegu nii meeltmööda kui ka vastukarva, kuna soovib edutamist ja leiab, et teda tõrjutakse.