Kertu Jukkum tegi sotsiaalmeedias üleskutse: piisab vaid väikesest toanurgast!

Tele- ja raadiosaatejuht Kertu Jukkum jagas oma sotsiaalmeedias, et otsustas avada koduse varjupaiga. Naise sõnul on kassipoegadel alati hoiukodus parem. "Igas kodus ei pea olema looma, aga igal loomal pea olema kodu," nendib ta.

Kertu jagas hoiupaiga valmimisprotsessist ka videoid, kus tema õelapsed aitavad kaasa kassipoegade eest hoolitsemisel. "Kasside varjupaik on siin. Kõik karvased nunnupallid otsivad endale maailma parimaid kodusid #loomvõtavarjupaigast" kirjutab Jukkum.

Ta teeb üleskutse, et inimesed oleksid valmis ka ise pakkuma kassidele ajutist kodu ning hakkama hoiukoduks. Naine toob välja, et varjupaikades on hetkel palju loomi, kes seda hädasti vajavad. "Kiisudele piisab väikesest toanurgast, toiduga pole nad pirtsakad. Headus tasub end ära..." kirjutab ta.

Tegemist ei ole aga esimese korraga, kui Jukkum on ulatanud kodututele loomadele abikäe. Näiteks seitse aastat tagasi muutus Kertu kodu ajutiseks peatuspaigaks väljatorgatud silmadega kassiemale, kes ootas nelja pojaga Valgas eutanaasiat. Kertu võttis seejärel hoiule kasse ka teise varjupaiga pesakonnast, pakkudes kodu kümnele kassile.

Mõned aastad tagasi rääkis Kertu, et on päästnud üle 200 kodutu kassi ja aidanud neile leida turvaline kodu. Nüüdseks on see arv kordades suurem.

Telesaatejuht on maininud, et selline heategemine pole tegelikult üldse lihtne ja on kohati paras peavalu, sest enamus varjupaigaloomi on tänavalt püütud ning vajavad ravi. Lisaks mainis naine, et kui tahta samal ajal kodus ka korda hoida, kulub koristamisele päevas kindlasti üks-kaks tundi.