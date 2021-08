Depressioon, eneselõikumine ja kehakompleksid: noorte iidol Billie Eilishi karm igapäev ja võitlus kuulsuse pahupoolega

Billie Eilishil on ilmumas teine album “Happier than ever” ning tüdruk näeb palju vaeva selle reklaamimisega.Ta tunnistab, et on isegi nutnud, sest uue albumi tulekuga on nii palju pingeid. Fännibaas on tal seinast seina, kuid peamiselt siiski noored. Ta on maailmakuulus, mistõttu jälgitakse tema igat sammu fännide ja meedia poolt. Paratamatult käib kuulsusega kaasas ka kriitika.

The Guardiani ajakirjaniku ja popstaari intervjuu leiab aset Zoomis. Eilish helistab ajakirjanikule küll kokkulepitud ajal, kuid tunnistab, et pole tegelikult veel valmis intervjuuga alustama. Nimelt istub ta hetkel autoroolis, telefon käes. See muudab ajakirjaniku veidi murelikuks. Tüdruk tunnistab, et pidi oma venna koeri valvama ja sõidab nüüd vanemate koju, et rahulikult vestelda.

Koroonapiirangud võimaldasid tüdrukul ja tema vennal pühendada rohkem aega muusika kirjutamiseks ning see oli esimene kord 4-5 aasta jooksul, kui neil oli aega lugusid kirjutada, ilma et keegi oleks neile seda öelnud, tähtaegu seadnud või survestanud. Koroonaaeg oli neile hea võimalus, sest Billie on tõdenud, et ta loomeprotsess võtab aega.

Noor laulja sõlmis esimese lepingu plaadifirmaga 2016. aasta augustis ja samal aastal ilmus ka tema esimene muusikavideo. Oma muusikukarjääri esimestel kuudel pidi Billie enda esinemisi ootama õues kõnniteedel ning teda ei lastud enne esinemist sisse, sest oli alaealine. Kolm aastat hiljem pälvis tema esimene album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" aga viis Grammyt.

Noorele lauljatarile on alati meeldinud moega mängida ning tema riietumisstiil muutub pidevalt. See on tema viis enda väljendamiseks ja ta mäletab seika, kui ta 4-5-aastasena tegi teadliku valiku tõmmata aluspüksid hoopis pükste peale. Hetkel üritab ta oma välimuse pärast mitte liialt põdeda.

Kuu aega tagasi avaldas Eilish muusikavideo singlile “Lost cause”, kus neil on tüdrukutega sleepover . Ka see video tekitas fännidele küsimusi tüdruku orientatsioonis, sest Eilish on varasemalt tunnistanud, et on hetero. Billie kirjutas seepeale Twitteris: “Tühistage kultuur, kus üks viga võib teid ühiskondlikku Siberisse saata. Tundub täiesti võimatu orienteeruda sellises keskkonnas, eriti kui oled noor, kuulus ja kasvad üles internetiajastul”. Netikommentaatoritel soovitab lauljatar oma eluga midagi peale hakata ja otsida uus hobi.

Billie tunnistab, et ta ei ole enda kehaga rahul. Kindlasti ei tee olukorda paremaks ka netikommentaatorid, kes kommenteerivad iga tema liigutust, riietust, olekut, sõnavõttu, muusikat … Tüdruku sõnul on tal enda kehaga kohutavalt halb suhe ning paparatsopildid mõjuvad talle laastavalt. Eriti kui internetis levivatele piltidele tuleb igast suunast tema keha kohta kriitikat. Varem tegeles Billie tantsimisega ning ta arvas, et tantsimisest võib saada ta töö, kuid praegu tantsib ta vaid enda esinemistel. Billie tunnistab, et peab laval olles unustama halvad mõtted oma keha kohta.

Ta teab isiklikust kogemusest muusikatööstuses, et kõige instagrammilikumad pildid on ebatõesed. Billie teadvustab endale, et sotsiaalmeedia pole reaalsus, kuid see mõjutab ikkagi tema minapilti. Popstaar räägib, et ta on väga enesekindel ja oma eluga rahul, kuid tõdeb, et ka tal on ebakindlusi.

Laul “OverHeated” on mõeldud neile, kes propageerivad ebarealistlikke ilustandardeid. Billie sõnul on see täiesti okei, kui keegi laseb endale teha iluoperatsioone, kuid taunib käitumist, kus seda ei tunnistata ja öeldakse, et see saavutati loomulikul teel. See muudab noore lauljannae vihaseks, ta leiab, et selline teguviis on halb nii noortele neiudele kui ka poistele.

Lood “Your Power” ja “Getting Older” käsitlevad seksuaalset survet. Billie räägib, et lugu “Your Power” oli inspireeritud inimestest tema elus. Ta ütleb, et loos on kokku pandud tema enda kogemused, olukorrad, mida ta on ise pealt näinud või mida ta sõbrad on läbi elanud.

Billie lugu “Not my responsibility” uuelt albumilt on kirjutatud luulevormis, esitades kuulajaile küsimusi, näiteks miks nähakse tema keha provokatiivsena, olenemata sellest, kas ta katab seda või ei. Lauljanna toob loos välja staariks olemise pahupoole, kus iga tema sammu jälgitakse, iga sammu kritiseeritakse. Ta tõdeb, et kui ta elaks teiste kommentaaride, ütluste, uskumuste järgi, siis ta ei suudaks ennast enam kunagi liigutada. Ta üritab luua diskussiooni kuulajaga ning küsida, kas tema väärtus põhineb ainult kuulaja arusaamal või pole see arvamus tema vastutada.

Ta tõdeb, et tegelikult vajame me enda keha vaid ringi liikumiseks, söömiseks, ellu jäämiseks. Billie sõnul on naeruväärne, et inimesed üldse hoolivad nii palju kehadest. Lisaks ei saa tüdruk aru, miks inimesed vihkavad enda ihukarvu. Kui inimesel on pikad juuksed, siis see on kena, aga kui mujal, siis see on kole.



Pere ja lapsepõlv

Tema vanemad Patrick O’Connell ja Maggie Baird on mõlemad osalise koormusega näitlejad ja neil on Billie elus suurt osatähtsus. Kuni 2019. aasta detsembrini olid nad Billie eest vastutavad ja tänu neile oli tüdruku karjäär üldse võimalik. Billie vanemad on hoolivad ja mõistvad ning lubavad tüdrukul väljendada ennast just nii, nagu ta ise tahab. Billie räägib avameelselt, et vaatamata ta edule kannatab ta depressiooni all ja on ennast lõikunud. Eilish annab endast parima, et olla meeldiv inimene inimene, kellega koos töötada, kuid tõdeb, et mõni inimene on täielik idioot. Samas toob ta välja, et ta ei ole inimene, kes teiste peale karjuks või asju loobiks.

Billie on loomu poolest väga sotsiaalne inimene. Kuulsaks saades kaotas ta osa sõpradest, kuid osa on siiani ta elus. Lauljanna tunnistab, et ta elu pidi muutuma, kui temast staar sai, aga ta üritab teatud aspekte oma elus siiani hoida nii nagu varem. Näiteks on tüdrukul nüüd enda kodu, aga ta magab tihti ka enda vanemate majas. Billie vihkab üksi olemist, kuna teab, et on inimesi, kes soovivad talle halba ning vanemad pakuvad talle turvatunnet ja rahulolu.

Billie arvab, et on oma isaga väga sarnane. Neil on sarnane iseloom, kehakeel, kõneviis. Samuti on Billie isal Tourette’i sündroom. Tüdrukul avalduvad tikid, kui ta on stressis

ja tal aitab stressi maandada ratsutamine. Üleüldiselt on nende pere väga kokkuhoidev, aga nagu kõikides peredes, on ka seal nii armastust kui ka viha.

Varem jagas tüdruk fännidega ka oma eraelu, kuid tõdeb, et ei saa enam sotsiaalmeediat kasutada nii nagu varem, sest sotsiaalmeediasse postitatu jääb alles ... Nagu tahaksid sõbrale midagi sosistada, aga seda saladust kuuleb veel 80 miljonit inimest. Seetõttu on ta otsustanud eraelu enda teada hoida.

Koroona tõttu on tal olnud keeruline oma fännidega suhelda. Ta tunnistab, et armastab neid, kuid soovib ka enda elu elada. Ta ei mõista, miks teisi inimesi ta elu nii väga huvitab. Billie sõnab, et see pole sõna otseses mõttes nende elu ja keegi tegelikult ei tunne teda. Netikommentaatorite puhul on Eilish kindel, et neil on lihtsalt igav.

Ta soovib, et inimesed mõistaksid, et just nagu muutuvad nende arvamused, tunded, teadmised, meeldimised ja mittemeeldimised aastatega, nii muutuvad ka tema omad. Kõik on süüdi selles, et staare vaadatakse nii, nagu nad ei oleks inimesed. Billie ütleb, et teistele tuleks teha seda, mida tahaksid, et sulle tehtaks, sest nad on inimesed, just nagu kõik teised.