VÕRDLE | Mäletad seda nullindate südametemurdjat? Tänapäeval ei tunneks teda enam äragi!

Nüüdseks on von Detten juba aastaid pildilt täielikult kadunud olnud. Viimati tegi ta filmis kaasa 2010. aastal, kui ta andis hääle " Toy Story 3". Ka televisioonis nähti teda viimati 2008. aastal, kui ta näitles hittseriaalis "Kondid" külalisnäitlejana.

Tuleb välja, et praeguseks 38-aastaseks saanud staar otsustas Hollywoodi sära vahetada rahulikuma elu vastu. Põhjus peitus nimelt selles, et von Dettenil puudus näitlejana pidev sissetulek ning selleks, et oma perekonda üleval pidada pidi ta tegema kompromisse ning minema päevatööle.