Mis toimub Charlene'iga? Printsess ei saa veel mitu kuud Monacosse naasta

Charlene ei saa reisida enne, kui arstid on talle loa andnud, kuid ninakõrvalkoobaste põletik ehk sinusiit on nii tõsine, et enne sügist ta arvatavasti oma laste juurde ei saa. "See on kõige pikem aeg, mis ma olen olnud Euroopast ja oma lastest eemal. Ma olen väga kurb, et ma ei saa nendega olla sel suvel," ütles Charlene Lõuna-Aafrika Vabariigi pressile.

Varasemalt spekuleeriti välismeedias, et Charlene'i tervisega pole midagi viga ja õnnetu vürstinna on lihtsalt oma abikaasa juurest põgenema saanud. On teada, et Charlene on ka varem üritanud Monacost pääseda ning alles hiljuti tuli avalikuks, et Albertil on välja ilmunud järjekordne sohilaps.

Siiski väidab Charlene nüüd, et Alber ja nende kaksikud on sõitnud Lõuna-Aafrikasse, et teda külastada.