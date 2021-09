Kahe kuldplaadi omanik ja paljude armastuslaulude autor Toomas Anni (54) on kolme lapse isa ja mitmekordne vanaisa. Ta hoiab uhkusega alles oma vanavanemate pärandit. Toomas on taastanud oma sünnikodu, vanavanemate talu Vastse-Kuustes ja elab praegugi seal. Laulja kodus on aukohal vanaema Emma ja vanaisa Augusti abielu registreerimise päeval tehtud foto, mille ta lasi taastada. Õige hellalt hoiab aga Toomas vanaemast jäänud metallkarpi, mille sisu ta eriti hinnaliseks peab.