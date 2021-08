30. juulil oli Tallinna Lauluväljakul retrofestivali We Love The 90's peaesinejaks Saksamaa tehnomuusika bänd Scooter . See oli nende esimene suurem kontsert pärast koroonapandeemia algust. Šõu oli tõesti võimas. Pärast suurt elamust õnnestus mul ainsa Eesti ajakirjanikuna pääseda Scooteri backstage'i. Mis seal juhtus, jääb mulle kauaks meelde.