Kurb! Nublu "Kohviku tuur" lükkub järgmisesse aastasse

"Eelmisel nädalal lühikese etteteatamisega vastu võetud piirangud avalikele sündmustele on pannud meid keerulisse olukorda, mis ei võimalda meil tuuri vastavalt suve alguses planeeritule ellu viia. Meie soov on pakkuda publikule kontserdikogemust, kuhu kuuluvad üllatused, tipptasemel tehniline produktsioon ning loomulikult mõnus ja turvaline olemine. Teisisõnu kõik see, mis veel nädalapäevad varem täiesti teostatav näis," räägib kontsertkorraldusagentuuri PS Music Events pressiesindaja Liisa Lahtmets. "Nõnda lühikese etteteatamise puhul pole masstestimise planeerimine jätkusuutlik, sest me ei tea, mis piirangud võivad kehtida näiteks kuu aja pärast, mil oleks pidanud toimuma tuuri viimane kontsert. Info on pidevas muutumises ning sellest ka raske südamega vastu võetud otsus antud tuur edasi lükata."