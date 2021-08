Palju õnne! Ave Nahkurist sai kolmekordne vanaema

"Villem sündis kohe pärast Viljandi folki," räägib Ave. "Me kõik palusime teda, et ärgu varem sündigu – siis saab Eva meil kohvikus küpsetada. Tubli poiss, kuulas sõna!"

Vanaema teadis juba beebiuudist kuuldes, et sünnib poiss. "Ta on nagu väiksed tited ikka – väike ja armas päkapikk, keda kutsume hellitavalt Vaal Villem. Tegin tema auks ka maali (fotol). Eks vanemad vaatavad, mis nad poisile nimeks panevad, aga Villem ikka jääb," on kunstnik kindel.

Avel endal on kolm last. Lapselapsi toob Ave sõnul talle ainult tütar Eva, kellel on lisaks Villemile veel kaks last, Kristofer ja Carmen. Eva isa ehk Villemi vanaisa on edukas ettevõtja, Keila-Joa mõisa omanik Andrei Dvorjaninov.