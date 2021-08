VIDEO | Matslikkuse tipp: Pärnus varastati hinnaline religioonisümbol, arvatavad pikanäpumehed vihtusid kujuga tantsugi

Budismi rajajat Buddhat kujutav skulptuur läks kaduma 17. juulil üritustesarja Buddha Night peolt Pärnu rannaklubis Oaas. Elektroonilise muusika peoõhtu korraldaja sõnul on tegemist ülikõrge sentimentaalse väärtusega kujuga.

"Me kindlasti ei süüdista kedagi, me ei süüdista ka videos olevaid isikuid, kes meie Buddhaga tantsivad, kuid meile laekunud vihjete põhjal on põhjust arvata, et need kaks härrat võivad teada, mis sai Buddhast edasi," kommenteeris Buddha Nighti esindaja.

Peosarja korraldajatele laekunud vihje kohaselt oli videos tantsivaid härrasid nähtud ka pärast ürituse lõppu kujuga linna peal jalutamas. Vihjaja sõnul võis tegu olla lätlaste või leedulastega.

Politseisse avaldust ei tehta: "Kui oled solvunud, leia endas julgus südamega andestada."

Budistlike tavade austajatest peosarjakorraldajad rõhutavad, et nad ei süüdista kedagi ega pole kellegi peale pahaseid, vaid soovivad lihtsalt oma kuju tagasi. Küll aga mainivad, et religioosse sümboli tantsutamine ei ole sünnis tegu.

"See kuju omab meile suurt emotsionaalset tähendust, tema teekond Eestimaale oli tõeliselt keeruline, seda on õnnistatud. See on meile jõudnud siiralt ja südamest, Buddha on olnud meie muusika loomise juures ning käinud meie kõikidel üritustel.

Üks Buddha tarkusi on, et selleks, et kõike mõista, tuleb osata ka andestada. Me tõesti ei süüdista kedagi, soovime lihtsalt meie Buddhat tagasi!" kinnitavad korraldajad.

Üritustesarja korraldajad pole intsidendi kohta politseisse avaldust teinud. "Vihased mõtted kellegi teise peale on sama mis võtta söetükk ja visata see teise inimese suunas, kuid kõrvetada saad sa ise. Kui oled solvunud, siis leia endas julgust siiralt ja südamega andestada," kommenteerisid korraldajad otsust.

Buddha Night üritustesari ootab kõiki vihjeid kuju (valgest puidust, jalaga, ~50cm kõrgune) võimaliku asukoha kohta info@buddhanight.com