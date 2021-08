Sylvester Stallone, hüüdnimega Sly, sündis 6. juulil 1946 New Yorgis. Michael Sylvester Gardenzio Stallone on tema nimi ametlikult. Katoliikliku taustaga vanemad panevad lapsele ikka mitu eesnime, sest iga eesnimi tähendab ka mõnd pühakut. Ja kui sa juba paned lapsele pühaku nime, on selle pühaku püha kohus lapsukest läbi elu kaitsta ja hoida. Sylvesteri kaitsepühakud on pärast väikest apsakat sünnitusel teinud oma tööd väga hästi ja kohusetundlikult. Sylvester on juba aastakümneid kuulunud Hollywoodi menukaimate näitlejate hulka – ainult fännid pole veel selgeks vaielnud, kas tema parim roll on poksija Rocky või eriüksuse supermees Rambo.