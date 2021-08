Egert Milder esinemistest: kogu aeg pead valmis olema, et midagi jääb jälle ära

Egert Milder pidi esinema Intsikurmi festivalil, ent see jääb tänavu taas paraku ära ning sellest on muusikul äärmiselt kahju, sest seda sai oodatud küll. Muusiku sõnul oli tegu festivaliga, mida ta oli oodanud juba pea aasta aega. "Eks see aeg on meil selline, et koguaeg pead valmis olema, et midagi jääb jälle ära," ütles Milder.