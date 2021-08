Noorte lemmikräppar Villemdrillem: laske see süstal endasse panna, kõigil on parem niimoodi

TV3 reporter uuris Villemdrillemilt, mida ta arvab uutest koroonareeglitest, mis 9. augustist kehtima hakkavad. "Ahaa, siin läheb nagu poliitiliseks asi. Piirangud piiranguteks, inimesed võiksid normaalsed olla. Laske see süstal endasse panna. Väga hull ei ole. Võib-olla järgmine päev on paha olla, aga lihtsalt kõigil on parem niimoodi. Mingisugust väljamõeldud haigusjuttu mulle ei meeldi kuulda," nendib noorte seas menukas räppar.

Muu hulgas tõdeb ta, et koroona tõttu oli tal aasta alguses väga vähe esinemisi. "August pidi siiani olema töökas. Ainult üks esinemine on siiamaani ära jäetud. Ma ei tea, kas järgmised ka. Lihtsalt nõme on see, et see kõik algab uuesti, nagu nõiaring, see kõik jõudis tagasi jälle algusesse."