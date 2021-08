Viivi Sõnajalg avameelselt: mu alkoholisõltuvus sai alguse lõunamaade veinikultuurist

„Mu alkoholisõltuvus sai alguse ka lõunamaade veinikultuurist,“ tõdeb Viivi. „Enne seda me kristlastena alkoholi ei tarvitanud, sealt aga hiilis see kaasa lõõgastusena õhtusöökide kõrvale. Sõltuvus on nagu varas, kes tuleb kikivarvul, aga osutub röövliks ja võtab inimeselt kogu ta elu.“

Mullu septembris tõdes Viivi Kroonikale, et on tegelenud tõsiselt ka oma alkoholisõltuvusega. Ta tunnistas, et pärast vabanemise nimel läbi käidud radu on esinenud ka väiksemaid tagasikukkumisi: "Vahe eelnevaga seisneb selles, et kindlasti ei taha ma enam alkoholiga seotud olnud elu tagasi – ainuüksi mõte sellest tõukab mind eemale. Nägin palju vaeva, läbisin rehabilitatsiooni ja valdkonnas ka õpingud. Kui on esinenud komistusi, olen tõusnud kiiresti püsti ja läinud edasi. Mul on praegu ikkagi juba täiesti uus ja võrreldamatult ilus elu."