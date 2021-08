Ongi kõik: Melinda ja Bill Gates said abielu lõpuks lahutatud

Kuigi Bill ja Melinda on mõlemad ühed maailma rikkaimad inimesed, siis nende kolm last saavad igaüks pärast vanemate lahkumist päranduseks vaid 10 miljonit eurot.

Liitu soovis lõpetada Melinda, kes kirjutas lahutuspaberites, et nende abielu on pöördumatult katki. Nädal pärast uudispommi plahvatamist tuli päevavalgele, et tegelikult soovis naine mehe juurest ametlikult lahkuda juba kaks aastat tagasi, kui selgus, et Bill on seotud süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.