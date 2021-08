Inglismaa jalgpalluri Jack Grealish'i tüdruksõbrale saadeti päevas 200 tapmisähvardust Euro 2020 turniiri ajal

Sasha hakkas saama vihakirju pärast seda, kui ta elas kaasa oma kallimale Jack Grealishile (25) ja kolmele rassismiohvrist kaasmängijale: Marcus Rashfordile (23), Jadon Sanchole (21) ja Bukayo Sakale (19).

Modell liitus aruteluga, et sotsiaalmeedia platvormid peavad vastutama oma sisu eest, et nad ei lubaks diskrimineerivaid ja mürgiseid postitusi.

Seejärel Sasha sotsiaalmeedia kontode postkast täitus sõnumitega nagu "Ma loodan, et sa saad vähi ja sured", "Ma loodan, et su terve pere sureb", "Ma loodan, et järgmine kord, kui sa autos oled, satud liiklusõnnetusse ja sured", "Ma loodan, et pärast Wembley't sa sured".

Viimaks avaldas noor naine oma YouTube'i kanalil video, kus ta võttis teemal sõna: "Ma sain 200 vihasõnumit päevas. Ma ei liialda, kui ma seda ütlen. Ma saan neid siiani."

Asjaolud olid pingeliseks pööranud Euro 2020 finaalmatši järel, kui neiu ei osanud ilmaski arvata, et ta satub toetuse avaldamise eest sellise vihalaine alla.

"Ma olen lihtsalt hämmingus sellest, kui vastikud inimesed võivad olla ilma mingi põhjuseta," imestab Sasha.

Kui tavaliselt on modell üsna tugeva iseloomuga ja kindlalt seisnud vastu negatiivsetele kommentaaridele, siis nüüd pidi ta tunnistama, et sellistes mõõtmetes vihalaine pani ta end halvasti tundma ja tekitas küllaga ärevust.

Kõige kurvem on Sasha sõnul see, et paljude sõnumite saatjad on 13-14-aastased tüdrukud. "See on nii kurb! Kui mina üles kasvasin, siis ei tulnud mul eluilmaski pähe mõtet, et sellist sõnumit saata."

"Ma arvan, et sotsiaalmeedia on nii mürgine, ja on väga kurb, et noorem põlvkond on üles kasvanud mõtlemisega, et selliseid asju on okei teistele öelda," kurvastab Attwood.