"Grey anatoomia" staar Ellen Pompeo: see võibki jääda mu viimaseks rolliks

Kuldgloobuse nominent Ellen Pompeo (51) tunnistas hiljuti Ladies First saates Laura Brownile, et tal poleks midagi selle vastu, kui "Grey anatoomias" näitlemine jääkski tema viimaseks. Naine ei ütle, et ta ei näitle enam kunagi, aga tõdeb, et ta ei ole eriti vaimustuses näitlejakarjääri jätkamisest.

"Kuigi ma pole olnud miljonis erinevas rolli, tunnen, et tean, mida näitlejatöö tähendab," lisas Pompeo. "Istumine haagistes, ringi reisimine, võtted Atlantas, võtted Vancouveris. Mul ei ole enam soovi minna kell 23.00 öösel treileritesse istuma, oodata stseenide filmimist ning seda, et keegi ütle mulle, millal ma võin lõunat süüa!" Pompeo arvates on see mõeldud noortele.