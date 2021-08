Sack von Soundi toob rahvani rokipioneer Gunnar Grapsi 70. sünnipäevale pühendatud erilise kontserdi

Eesti taasiseseisvuspäeval, 20. augustil leiab aset ainulaadne Gunnar Grapsi 70. sünnipäevale pühendatud kontsert, mis toimub Sack von Sound festivalil Saku mõisapargis. Vanameistri armastatud lugusid esitavad solistid Vaiko Eplik, Kristjan Kasearu ning Gerli Padar koos ÜENSO rokk-orkestriga, dirigent Jüri-Ruut Kanguri juhtimisel.

Gunnar Graps on nimi, mis pikemat tutvustamist ei vaja, tegu on populaarse eesti muusikuga, kes viljeles mitmeid erinevaid muusikastiile, põhiliselt siiski rokki ja bluusi. Enamik meist tunnevad teda kui rokkmuusika esiisa. Teda on võrreldud maailma legendide Mick Jaggeri ja Alice Cooperiga. Aastal 2004 omistati Grapsile Eesti Muusikaauhindade jagamisel elutöö auhind. Esimesel surma-aastapäeval paigutati Graps esimese inimesena Rock Café Rocki Hall of Fame'ile, lisaks organiseerisid Grapsi fännid üle Eesti toetustega suure summa, millega rajati Vasulasse mälestuskivi legendi mälestuseks.

Kontserdil tulevad esitusele Gunnar Grapsi lood tema pikaajalise tegevuskajääri vältel, mida on 40-kümendi jagu. Lisaks kuulsa hevimehe (“raudmees”) imagole soovitakse näidata Grapsi kui mitmekülgset lauljat ning laulukirjutajat, kelle looming on laiapõhjalisem kui rokkmuusika, mille poolest ta end rahva südamesse on kirjutanud. Muusikat kõlab beat muusikast, blues’ist, diskost, funkyst ning loomulikult ei puudu kavast publikule tuttavad ning armastatud rokk- ja hevimuusika lood. Kavas saab kuulda meistri suurimad hitte nagu "Valgus", “Raudmeest”, “Üks imelik masin” ja “Tühjad pihud”.

Kontsert üllatab sellega, et legend ise esitab laval koos orkestriga ühte oma põhihittidest. Seda aga mitte traditsioonilisel kujul, antud väljakutse aitab ellu viia tänapäevane tehniline võimekus. “Kuidas see kõik aga täpselt aset leidma hakkab, selleks peab publik ise kohale tulema – loodame kuulajaid sellega positiivselt üllatada ning leiame, et antud suurkuju kontsert on ideaalne viis vastu võtmast taasiseseisvuspäeva,” kommenteerib korraldaja Tõnno Piigli.

Piletid 20. augustil toimuvale erilisele Gunnar Grapsile pühendatud kontsert õhtule on saadaval tänasest Piletitaskus soodsaima hinnaga – 9 eurot, kohapeal piletihind kallim. Korraldajad meenutavad, et kõik vaktsineeritud pääsevad kontserdile vaktsineerimispassi ettenäitamisel ning kes veel pole vaktsineeritud saab teha Covid (kiir)testi, mille ettenäitamisel pääseb kontserdit nautima. Kontsert leiab aset Saku Mõisapargis ning toimub festivali Sack Von Sound raames.