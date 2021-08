Brigitte Susanne Hunt avaldas oma figuuri saladuse!

Brigitte menüü on järgmine:

Tuleb välja, et Brigitte vormi saladuseks on regulaarsed toidukorrad ja tervislik toit. Ta võib küll süüa klassikaliselt ebatervislikumaks peetud burgerit ja pitsat, kuid naisele kohaselt valmistab ta nendest tervislikuma versiooni. Magusaisu rahuldamiseks soovitab Hunt kommi asemel süüa lisatud suhkruta kuivatatud puuvilju seemnete ja pähklitega, mida ta hiljuti kilode kaupa endale tellis. Selliselt on kaunitar toitunud juba pikemat aega ja tema sõnul väldib sellega erinevaid isusid ja stressi.