FOTO | Võimas! Jonah Hilli keha kaunistab uus tähendusrikas tätoveering

Tätoveering on mehele olulise tähendusega ning sellel on kirjas "Body love". Jonah on viimastel aastatel rääkinud väga avalikult, kui suurt mõju avaldas Hollywoodis näitlejakarjääri alguses keha kritiseerimine.

View this post on Instagram

Kui Daily Mail kritiseeris veebruaris mehe keha, otsustas Jonah enda kogemust sotsiaalmeedias jagada. Ta kirjutas: "Ma arvan, et ma ei võtnud enne 35. eluaastani jõudmist basseini ääres mitte kunagi oma pluusi seljas, isegi mitte oma pere ja sõprade ees. Tõenäoliselt oleks see juhtunud varem, kui meedia ja alakirjandus ei oleks mu keha aastaid mõnitanud. Mu arvates on äge, et mind ei häiri enam, kui meedia mind jälitades selliseid pilte teeb ja üles postitab. Ma olen 37 ja ma lõpuks armastan ja aktsepteerin ennast."