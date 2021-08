"Rannamaja" Ada avastas enda jaoks huvitava eriala: see tundub midagi, mida oleks päris äge teha

Ada-Marie jälgijad uurisid, et kas tal on plaanis veel ülikooli minna. "Ma tükk aega arvasin, et ülikool on minu jaoks done ja seal ei ole midagi, mida ma tahaksin. Kuni eilseni, kui ma läksin niisama huvi pärast vaatama Tallinna Ülikooli lehele, mis bakalaureusekraade nad pakuvad," rääkis ta ning lisas, et ajakirjanduse eriala tundus talle huvitav.