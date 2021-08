NUNNU KLÕPS | Mallukas võttis endale ebatavalise kodulooma

Naise sõnul pole siili hoitud õigetes tingimustes ning ta ei saanud teda sinna jätta. Uuele neljajalgsele sõbrale sai nimeks Tiit. Oma blogis räägib Mallukas, et ta on õnnelik, et saab loomale pakkuda paremat elupaika, kui eelmine omanik ning on ostnud siilile ka juba mitu pesa ja jooksuratta.

Kuigi neil on okkaline kaitsevarustus, saab neid paitada, kui loom on rahulik. Kui siil on aga hirmunud, on neid pea võimatu paljaste kätega katsuda. Seetõttu tuleb olla siili võtmisel ettevaatlik, eriti, kui kodus on väikesed lapsed. Looma eest tuleb igapäevaselt hoolitseda, et tal oleks piisavalt süüa, juua ning puur oleks puhas.