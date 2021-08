Kuidas parklas magavast ning töötust poisist sai Netflixi menusarja üks peaosalistest

Noormees tunnistas, et on olnud koduta ja elanud Hollywoodis Graumani Hiina teatri parklas. Stokes tõdes, et autos elamine ei olnud kerge ning selleks, et parklast ära ei aetaks, oli vaja kasutada erinevaid strateegiaid. Näiteks ei tohtinud autot parkida nurkadesse, sest siis arvati, et inimene magab seal, seetõttu parkis Chase auto alati erinevatele kohtadele ning ei jäänud kordagi vahele.

Strokesil õnnestus saada tööd ettekandjana, kuid see tööots jäi üürikeseks. Nimelt oli mees ettekandja Elton Johni Oscari-peol ning kuna mees tahtis ka ise esinemisi kuulata, ta vallandati.

Seejärel sai ta tööle baarmenina, kuid ka see tööots polnud püsiv. Nimelt valetas noor näitleja bossile, et ta oskab ka fotograafiat ja ta võeti tööle sotsiaalmeedia spetsialistina ülemuse restorani. Tegelikult ei teadnud näitleja fotograafiast midagi ning mõni aeg hiljem ta vallandati. Küll aga oli noormees tähele pannud, et restoranis toimuvad illegaalsed tegevused ning neid isegi filminud. Stokes ähvardas restoraniomanikku, et kui ta ei maksa talle palka edasi veel järgneval kolmel kuul, siis ta läheb politseisse. Omanik oligi nõus palka edasi maksma.

Noormehel oli olemas ka enda manager, kes edastas talle erinevaid näitlemisrolle. Ühel päeval helistaski manager ning pakkus uut filmirolli. Kuna Netflix on prooviesinemistega väga salajane, sai Stroke teada ainult seda, et karakteri nimi on John B ning ta läheb koos oma nelja sõbraga aardejahile.

Stokes oli veendunud, et tegemist on filmiga “The Goonies” ning ta polnud rollist eriti vaimustuses, aga kuna rahaga oli kitsas käes ning ta ei soovinud oma üürikorterist väljaviskamist, otsustas ta proovida.