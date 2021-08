Poolpaljas Daniel Radcliffe viskab riided seljast ja esitab võrgutava tantsu

Radcliffe (32) viskab seljast oma rüü, keha katmas vaid paljastavad nahkpüksid, napp boolero, sulekaelus ja nägu kaunistamas tume meik, ning kannab ette võrgutava burlesque tantsu. Daniel keerutab jalga draq-queenilikus Vogue tantsustiilis samaaegselt laulmas laulu "She'll Be Coming Round the Mountain".

Kuidas näitleja sellega nõusse saadi? Tuleb välja, et filmi režissööridel Daniel Mirk'il ja Robert Padnick'ul ei läinud vaja üldse palju veenmistööd, et Radcliffe vallatu julgustükiga nõusse saada. Daniel paljastab, et kõige pöörasemad stseenid on tema lemmikuimad. "Ta näeb väga palju vaeva, et kõige imelikumad ja naljakamad osad õnnestuksid," avaldab režissöör.