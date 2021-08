ÜLEVAADE | Kas need ikka toimuvad? Siin on nimekiri üritustest, mis on pärast järjekordset tühistamise lainet alles jäänud

80-ndate aastate poplegend Alphaville annab oma Eesti kontserdi Pärnu Vallikäärus 7. Augustil 2021. Eestis tulevad esitusele parimad lood läbi aegade sh. "Big in Japan", "Sounds like a Melody" ja muidugi "Forever Young".

Esmakordselt toimub maagilisel ja kauni loodusega ümbritsetud Vihula mõisas suvine Vihula jazz '21. Tegemist on kindlasti ainulaadse üritusega ning pakub publikule midagi tõeliselt kaasahaaravat ja erilist muusikaelamust. Vihula jazz '21 toob kaheks päevaks kokku nimekad kodumaised artistid, kes on oma kuulajate hinge ennast juba aastaid musitseerinud.

Aga Augustiunetusel on sel aastal ka piletiga programm! Nimelt kerkivad kaheks õhtuks jõe äärde kaks täiesti erilist kontserdikohta – Laoplatsi kontserdiala ja Unetute Klubi angaar, kus astuvad üles sellised ägedad esinejad nagu EiK, GRAM-OF-FUN, OOPUS, THE BOONDOCKS, DND (Dead Next Door), MERI JA BERT ON BEATS, LESLIE DA BASS, FUNK EMBASSY KOOS STEPS TO SYNAPSE MUUSIKUTEGA ja teised. Nendes kahes kohas - Laoplatsi kontserdialal ja Unetute Klubis on osalejate arv piiratud ja sissepääs festivali pileti või passiga.