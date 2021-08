Kõige veidram kokasaade läbi ajaloo? Paris Hilton sai oma saate

Tundub, et sarja inspiratsiooniks oli Hiltoni eelmise aasta Youtube’i video, kus ta õpetas tegema lasanjet. Inimesed olid väga üllatunud, et Paris suudab kokata ning video kogus üle viie miljoni vaatamise. Paris räägib, kuidas ta väiksena koos emaga kokkas ning jagab enda toidutegemise nippe. Pole eriline üllatus, et Paris ei ole kokk, kuid video mõjus omamoodi värskendavalt.

Sarja avaosas kannab Paris tavalises toidupoes ekstravagantset roosat kleiti ning sädelevat näomaski. Naine uurib poemüüjalt, murulauk käes, et mida sellega teha saab. Juba esimesed minutid annavad aru, et tegemist ei ole mõne tõsise kokasaatega nagu Gordon Ramsay või Jamie Oliveri saated.

Kui tavalistes kokasaadetes kantakse põlle ja mugavaid riideid, siis Parisel pole probleemiks kanda valget kleiti ning kontsakingi. Naise tõdeb, et tegemist pole küll kõige praktilisema riietusega, kuid talle meeldib kokata stiilselt.

Hilton ei teeskle, et ta oskab süüa teha ning ei pelga ka oma kuueosalises saates "Cooking With Paris” erinevaid äpardusi. Tegemist ei ole esimese sellises stiilis sarjaga, varasemalt on eetris olnud ka “Selena + Chef” ning “Amy Schumer Learns to Cook,” mida juhtisid kuulsused, kellel puudusid kulinaarsed oskused.

"Mulle meeldib süüa teha, aga ma ei ole väljaõppinud kokk ning ei püüa ka seda olla," ütleb Hilton oma saate sissejuhatuses. See annabki tegelikult võimaluse vaatajatel saatega samastuda, et süüa ei tee oma ala professionaalid.

Retseptid leiab Paris erinevatest kohtadest ning saate tegevprodutsent Aaron Saidman tunnistab, et Parise road ei ole kõik meistriteosed, kuid see ei tähenda, et nad ei saa veeta toredalt aega.