FOTOD | Suursaadik, minister ja abilinnapea avasid Tallinnas riigi koroonakindlaima hotelli

Nordic Hotel Forumi juhi Feliks Mäguse sõnul on praeguses maailmas turvalisus ehk viirusetõrje nii töötajate kui klientide jaoks üks olulisemaid tegureid ja selle kohta küsitakse palju. "Hotelli koroonakindlust lisavad üle maja paigutatud viirusetõrjesüsteemid, Respiray kaelaskantavad õhupuhastid klientidele ja ümber ehitatud ventilatsiooni- ja tehnosüsteemid. Samuti on uus kontaktivaba registreerimine ja tasumine ning uste avamine nutiseadmega," ütles Mägus ja lisas, et kohe avamispäeval saabusid ka hotelli esimesed külalised.