MEGHAN 40 | Tülid maetud? Hertsoginnale soovivad sünnipäeva puhul õnne nii kuninganna kui ka prints William ja Kate

Alles nädalaid tagasi tuli avalikuks pommuudis, et prints Harry avaldab raamatus kõik enda mälestused ning see avaldatakse järgmisel aastal. Raamatut kirjeldatakse kui lõplikku ülevaadet kogemustest, seiklustest, kaotustest ja elutundidest, mis on aidanud Harryl sirguda selliseks meheks, nagu ta praegu on.