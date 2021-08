Jennifer Aniston katkestab suhted vaktsineerimata inimestega: see on iga inimese moraalne ja professionaalne kohustus

Kludse Gloobuse võitja 52-aastane Aniston tunnistab, et ta on osade inimestega katkestanud suhtluse nende vaktsiinistaatuse pärast. "Ikka leidub suur hulk inimesi, kes on vaktsiinivastased või lihtsalt ei tugine faktidele. Mul on väga kahju sellepärast," ütles Aniston InStyle'i septembri kaaneloos.

"Ma olen oma igapäevaelust kaotanud mõne inimese, kes keeldusid avalikustamast seda, kas nad on või ei ole vaktsineeritud. Sellest on väga kahju," tõdes Aniston. "Ma tunnen, et see on inimese moraalne ja professionaalne kohustus informeerida sellest ajal, kui me kõik ei testi end igapäevaselt. Eks see ongi keeruline, sest kõik omavad oma arvamust, kuid väga palju arvamusi kahjuks põhinevad kõigest hirmul või propagandal."