Kes on see salapärane neiu nublu uues muusikavideos “Uputada merre”?

Terasemad silmad teavad, et see pole esimene kord, mil Jette Loona nublu muusikavideos figureerib. Nimelt leiab neiu ka nulbu ja Mikael Gabrieli koostöös sündinud loo " Universum " muusikavideo peaosatäitja rollist, kus näitlejanna kehastab komandör Arunat.

Jette Loona Hermanis on väga mitmekülgne neiu, kelle soontes voolab nii Eesti kui Läti verd. Jette lõpetas möödunud aastal Hollandis SNDO (School for New Dance Development), kus sai end korraga täiendada nii liikumise, laulmise, visuaalkunsti kui näitlemise alal.