KUULA | Viimane stuudioalbum! Jazzikorüfee Tony Bennett ja Lady Gaga avaldasid oma ühiselt albumilt esimese singli

youtube:qyJ5gvqBSgo

Tony Bennetti 95. sünnipäeval avaldas laulja koos popstaar Lady Gagaga oma versiooni Cole Porteri aegumatust loost "I Get a Kick Out of You", mis on esimene avalikustatud singel nende oktoobris ilmuva uue albumi "Love for Sale" pealt, vahendab Rolling Stone.