FOTOD | Mehed, võtke õppust! Järjekordne romantik avaldas Repinski stiilis armastust hiigelreklaamiga

Sealhulgas paistab, et Anna suhe oma kallimaga on võrdlemisi uus, sest alles eelmise aasta mais otsis naisterahvas endale kaaslast Postimehe suhtesaate kaudu.

Taolised armuavaldused said eriti kuulsaks just seetõttu, et poliitik Martin Repinski avaldas 2020. aasta jaanuaris just niiviisi armastust oma uuele kaasale Jekaterina Vassiljevale. "Katja, ma armastan sind!" Romantiliselt õhkav lause oli plakatile trükitud kahes keeles, sest muidu oleks armastusavaldus reklaamiseaduse vastane.

Repinski ise tõdes Kroonikale, et suur plakat ei tähenda midagi enamat kui seda, et armastab inimest, kellega koos on. "Vahel ma teen sellised ebatavalisi asju," tunnistas Repinski ning selgitas, et kui keegi on talle kallis, siis ta tahab seda suurelt välja öelda. Kuigi Vassiljeva reaktsioon veel teada ei ole, siis armunud mehe sõnul ei saa selline üllatus negatiivselt mõjuda. "See ei saa ühelegi naisele mitte meeldida."