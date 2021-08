Aastaid joodikuna elanud Michelle Heaton: kolm kuud tagasi olin surma äärel ning mulle anti kõigest mõned päevad elamiseks

Michelle tunnistab, et viimased kolm aastat järjest ta ei läinud uksest välja ilma alkoholita. Mullu septembris tundis ta lausa, et isegi surm ei heiduta teda.

"Ma olen jõudmas 100 päevani, mil ma olen puhas ja kaine. Siiani tunnen ennast väga hästi ning hirm on asendunud õnnega. Ma olen õnnelik, et saan siin olla, suutes muu hulgas korralikult rääkida," tõdeb Heaton.

Ta tunnistab, et võõrutusravile minemine oli tema üks raskemaid katsumusi sellel teekonnal: "Esimene samm on kõige raskem. Seejuures tunnistamine, et sul on probleem ning et sa oled võimetu narkootikumide ja alkoholi suhtes."