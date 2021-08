Mis nüüd? Brigitte Susanne Hunt soovib laiali jagada oma luksusliku kodutehnika: ma tahan ühiskonnale midagi vastu anda

Hunt sünnipäev 2019 Foto: Andrei Ozdoba, Pressimaterjal

Seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt on oma Instagrami storys teinud omapärase üleskutse. Nimelt tunnistab Hunt, et tal on päris palju vähekasutatud lukskosmeetikat, -kodutehnikat, -mööblit ja -riideid, mida ta sooviks mõnele lastekodule või turvakodule anda.